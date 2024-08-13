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09:43 (мск), источник: Спорт Mail

Валерий Газзаев назвал лучшего российского футболиста

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает Максима Глушенкова лучшим российским футболистом.

Зенит
Источник: РИА "Новости"

— Глушенков — бомбардир по своему существу, это видно по нему.

— Интересно работать с такими футболистами?

— С талантами всегда интересно работать, но любому таланту необходимо трудолюбие. Максим попал в хорошую команду с хорошим футболистами. Естественно, его результативность выросла.

Глушенков — лучший российский игрок, футболист с бразильской техникой, — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Максим Глушенков перешел в «Зенит» в июне из «Локомотива». За сине-бело-голубых футболист провел шесть матчей во всех турнирах, забив девять голов и сделав одну результативную передачу. Действующее трудовое соглашение Глушенкова с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в € 11 млн.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. За четыре тура команда Сергея Семака забила 14 голов и оставила свои ворота в неприкосновенности. В пятом туре чемпионата России «Зенит» в гостях встретится с подмосковными «Химками».


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