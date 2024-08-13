Газзаев раскритиковал игру «Спартака» в матче с «Ахматом»

В первом матче сезона красно-белые уступили «Оренбургу» (0:2), после чего обыграли «Химки» (3:1), московское «Динамо» (3:0) и «Крылья Советов» (3:0), а также сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

«У “Спартака” при Олеге Романцеве был дух чемпионства. И мы это видели. А сейчас команда играет нестабильно. Что за игра была в последнем туре? Непонятная какая‑то. “Спартак” — популярная команда в нашей стране, с амбициями и традициями. Она стремится к чемпионству или в первую тройку.

Верю ли я в «Спартак»? Пару матчей играли блестяще, а потом провал. Есть хороший потенциал, но если команда на что‑то рассчитывает, то нельзя показывать такой футбол, как в матче с «Ахматом», — сказал Газзаев.

После четырех матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе семь очков. В следующем туре подопечные Станковича сыграют на выезде с воронежским «Факелом». Встреча пройдет в воскресенье, 18 августа.

В среду, 14 августа, «Спартак» в Кубке России на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.