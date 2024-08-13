Бисмарк
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Волейбол
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зенит» предлагал 17 млн евро за нападающего из Тринидада и Тобаго

Афинский АЕК отказался продавать нападающего Ливая Гарсию в «Зенит». Об этом сообщает Sport24.

Источник: Reuters

По информации источника, несколько недель назад «Зенит» предложил за игрока сборной Тринидада и Тобаго 17 млн евро. Вице-чемпион Греции отказался продавать нападающего дешевле 25 млн евро, после чего российский клуб отказался продолжать переговоры.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет усилить свою атакующую линию забивным нападающим. Наиболее активно чемпион России проявлял интерес к Александру Соболеву из «Спартака» и Джону Кордобе из «Краснодара».

Гарсия перешел в АЕК в сентябре 2020 года из «Бейтара» за 2,2 млн евро. За столичный клуб 26-летний нападающий провел 141 матч, в которых забил 51 мяч и сделал 25 результативных передач.