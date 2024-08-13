«Зенит» предлагал 17 млн евро за нападающего из Тринидада и Тобаго

По информации источника, несколько недель назад «Зенит» предложил за игрока сборной Тринидада и Тобаго 17 млн евро. Вице-чемпион Греции отказался продавать нападающего дешевле 25 млн евро, после чего российский клуб отказался продолжать переговоры.
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет усилить свою атакующую линию забивным нападающим. Наиболее активно чемпион России проявлял интерес к Александру Соболеву из «Спартака» и Джону Кордобе из «Краснодара».
Гарсия перешел в АЕК в сентябре 2020 года из «Бейтара» за 2,2 млн евро. За столичный клуб 26-летний нападающий провел 141 матч, в которых забил 51 мяч и сделал 25 результативных передач.