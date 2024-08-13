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«Динамо» Мх заявило в РПЛ игрока с фамилией из 25 букв

Махачкалинское «Динамо» внесло в заявку на сезон РПЛ иранского полузащитника Мохаммаджавада Хосейннеджада.

Источник: https://t.me/dinmx

О трансфере 21-летнего футболиста было объявлено в пятницу, 9 августа. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 900 тыс. евро.

Хосейннеджад был заявлен за махачкалинцев под 10-м номером. На официальном сайте РПЛ указано полное имя футболиста — Хоссейннеджадмахаленколай Мохаммаджавад Рамезан. На игровой футболке игрока будет нанесена короткая форма его личного имени — Джавад.

В минувшем сезоне Хосейннеджад провел 28 матчей за «Сепахан», в которых забил два мяча и сделал четыре голевые передачи. В октябре 2023 года футболист дебютировал за национальную команду Ирана, за которую провел два матча.

Махачкалинское «Динамо» проводит дебютный сезон в РПЛ. После четырех туров клуб из Дагестана идет на предпоследнем, 15-м месте, имея в активе два очка. В следующем туре махачкалинцы дома сыграют с «Ахматом». Встреча пройдет в понедельник, 19 августа.

В среду, 14 августа, махачкалинское «Динамо» на выезде сыграет с одноклубниками из Москвы. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.