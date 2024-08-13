Бисмарк
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Волейбол
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам победного матча с «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия РФС получила заявку со стороны «Зенита» на разбор двух эпизодов, произошедших во время матча четвертого тура РПЛ против «Динамо» (1:0). Об этом сообщает «РБ Спорт».

Источник: РИА "Новости"

Клуб из Санкт-Петербурга попросил разобрать эпизод, произошедший на 47-й минуте матча, когда хавбек «Динамо» Хорхе Карраскаль нанес серьезную травму полузащитнику Венделу. Бразилец из-за травмы колена пропустит около полутора месяцев.

Также «Зенит» попросил разобрать пенальти, назначенный в ворота питерцев на 84-й минуте. Удар Муми Нгамале отразил вратарь сине-бело-голубых Евгений Латышонок.

Матч «Зенит» — «Динамо» обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым.

Также в ЭСК РФС по итогам матчей четвертого тура РПЛ обратились ЦСКА и махачкалинское «Динамо». Армейцы попросили разобраться с неудалением Эдуарда Сперцяна и засчитанным голом на 90-й минуте в матче против «Краснодара» (1:2). Махачкалинцы просят рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти в матче против «Локомотива» (0:2).

«Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, выиграв на старте сезона все четыре матча с общим счетом 14:0. В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Химками». Встреча пройдет в воскресенье, 18 августа.

В среду, 14 августа, «Зенит» в Кубке России на выезде сыграет с казанским «Рубином». Начало матча — в 17:15 по московскому времени.