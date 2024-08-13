«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам победного матча с «Динамо»

Также в ЭСК РФС по итогам матчей четвертого тура РПЛ обратились ЦСКА и махачкалинское «Динамо». Армейцы попросили разобраться с неудалением Эдуарда Сперцяна и засчитанным голом на 90-й минуте в матче против «Краснодара» (1:2). Махачкалинцы просят рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти в матче против «Локомотива» (0:2).