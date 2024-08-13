Пятибратов во второй раз стал главным тренером «Факела»

48-летний специалист сменит на этом посту Игоря Черевченко, который накануне был отправлен в отставку после провального старта сезона. После четырех туров «Факел» идет в турнирной таблице РПЛ на последнем, 16-м месте, имея в своем активе всего одно очко.
«Дмитрий Анатольевич Пятибратов займёт должность главного тренера воронежского “Факела”. Специалист работал в тренерском штабе нашего клуба с октября 2020 года, с его именем связан исторический рывок воронежской команды. В сентябре 2022-го Дмитрий Анатольевич был утвержден в должности главного тренера “Факела” и проработал до апреля 2023 года.
В последнее время Дмитрий Пятибратов работал в футбольном клубе “Чайка”. Под его руководством команда из села Песчанокопское Ростовской области вышла в Мелбет-Первую лигу, где после первых пяти туров занимает третье место. Дмитрий Анатольевич, с возвращением», — сказано в пресс-релизе клуба.
В сезоне-2022/23 «Факел» провел под руководством Пятибратова 22 матча, в которых одержал 3 победы при 8 ничьих и 11 поражениях. В прошлом сезоне он работал в «Чайке» и сумел вернуть клуб в Первую лигу.
В четверг, 15 августа, «Факел» дома сыграет с тольяттинским «Акроном» в Кубке России. В воскресенье, 18 августа, воронежцы дома в рамках РПЛ примут московский «Спартак».