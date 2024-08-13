Пятибратов во второй раз стал главным тренером «Факела»

«Дмитрий Анатольевич Пятибратов займёт должность главного тренера воронежского “Факела”. Специалист работал в тренерском штабе нашего клуба с октября 2020 года, с его именем связан исторический рывок воронежской команды. В сентябре 2022-го Дмитрий Анатольевич был утвержден в должности главного тренера “Факела” и проработал до апреля 2023 года.



В последнее время Дмитрий Пятибратов работал в футбольном клубе “Чайка”. Под его руководством команда из села Песчанокопское Ростовской области вышла в Мелбет-Первую лигу, где после первых пяти туров занимает третье место. Дмитрий Анатольевич, с возвращением», — сказано в пресс-релизе клуба.