Итальянец Даниэле Орсато вошел в состав ЭСК РФС

48-летний Орсато начал карьеру в 17 лет. Он известен своей работой на матчах Серии А. На международной арене наибольшую известность он получил после Евро-2020 и ЧМ-2022 в Катаре. На чемпионате мира в Катаре Орсато получил назначение на два матча группового этапа, в том числе он судил матч открытия, и полуфинал между Аргентиной и Хорватией. Также Орсато обслуживал матчи Евро-2024 в Германии.
С 2012 Орсато является постоянным судьей на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также в 2012 Орсато стал обладателем приза лучшему судье Италии — премии Джованни Мауро.
С 2015 года Орсато входит в категорию элитных судей УЕФА.
В 2020 году Динаэле Орсато работал на финале Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» (0:1). В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала его лучшим судьей года.