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Алексей Сутормин переходит из «Зенита» в «Ростов»

Полузащитник будет играть в команде Валерия Карпина на правах аренды до лета 2025 года.

Источник: https://t.me/fczenit

Как сообщил в телеграм-канале журналист Иван Карпов, футболист петербургского «Зенита» Алексей Сутормин перейдет в «Ростов» на правах аренды.

Вторую часть минувшего сезона 30-летний Алексей Сутормин провел в «Сочи» на правах аренды. Ранее СМИ сообщали об интересе к Сутормину со стороны «Химок».

Алексей Сутормин перешел в «Зенит» из «Оренбурга» в 2019 году. В прошедшем сезоне 30-летний футболист забил два мяча и отдал три голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах.

В минувшем сезоне Сутормин вместе с Дмитрием Чистяковым установил уникальное достижение в российском футболе. Они стали первыми футболистами в отечественном футболе, которые в рамках одного сезона стали победителями Российской премьер-лиги, Кубка и Суперкубка страны и при этом вылетели в Первую лигу.

Первую часть сезона-2023/24 Сутормин и Чистяков провели в «Зените», а вторую — на правах аренды в «Сочи», который занял последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице РПЛ и покинул сильнейший футбольный дивизион России.