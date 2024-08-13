Алексей Сутормин переходит из «Зенита» в «Ростов»

Как сообщил в телеграм-канале журналист Иван Карпов, футболист петербургского «Зенита» Алексей Сутормин перейдет в «Ростов» на правах аренды.
Вторую часть минувшего сезона 30-летний Алексей Сутормин провел в «Сочи» на правах аренды. Ранее СМИ сообщали об интересе к Сутормину со стороны «Химок».
Алексей Сутормин перешел в «Зенит» из «Оренбурга» в 2019 году. В прошедшем сезоне 30-летний футболист забил два мяча и отдал три голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах.
В минувшем сезоне Сутормин вместе с Дмитрием Чистяковым установил уникальное достижение в российском футболе. Они стали первыми футболистами в отечественном футболе, которые в рамках одного сезона стали победителями Российской премьер-лиги, Кубка и Суперкубка страны и при этом вылетели в Первую лигу.
Первую часть сезона-2023/24 Сутормин и Чистяков провели в «Зените», а вторую — на правах аренды в «Сочи», который занял последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице РПЛ и покинул сильнейший футбольный дивизион России.