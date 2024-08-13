В РФС прокомментировали включение в состав ЭСК Даниэле Орсато

48-летний Орсато известен работой на матчах Серии А. На международной арене наибольшую известность он получил после Евро-2020 и ЧМ-2022 в Катаре. Также Орсато регулярно судил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
«Даниэле Орсато будет взаимодействовать, как и все остальные эксперты, — либо голосование, либо онлайн. Ничего нового в этой части нет.
Очень рады, что удалось его заполучить. Как только закончил карьеру, согласился сотрудничать с нами. Наверное, были альтернативные предложения, но нам удалось договориться о сотрудничестве.
Стандартно у нас договоренности и контракты на один сезон. Даниэле будет участвовать с текущего тура в работе с нами. Для себя мы не исключаем его приглашения на зимние и летние сборы. Он один из топовых арбитров. Приятно собирать в российском футболе такую компанию из арбитров, которые судили финал Лиги чемпионов. Думаю, что ни у кого нет вопросов по его репутации и профессионализму.
Исходя из текущего количества и качества экспертов, можно говорить, что мы считаем сформированным состав ЭСК. Очень удовлетворены проделанной работой по поиску экспертов, которые сотрудничают с РФС», — приводит слова Каманцева «Чемпионат».