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В РФС прокомментировали включение в состав ЭСК Даниэле Орсато

Председатель судейского комитета и ЭСК при президенте РФС Павел Каманцев прокомментировал включение в состав экспертно-судейской комиссии итальянца Даниэле Орсато.

Источник: РИА "Новости"

48-летний Орсато известен работой на матчах Серии А. На международной арене наибольшую известность он получил после Евро-2020 и ЧМ-2022 в Катаре. Также Орсато регулярно судил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Даниэле Орсато будет взаимодействовать, как и все остальные эксперты, — либо голосование, либо онлайн. Ничего нового в этой части нет.

Очень рады, что удалось его заполучить. Как только закончил карьеру, согласился сотрудничать с нами. Наверное, были альтернативные предложения, но нам удалось договориться о сотрудничестве.

Стандартно у нас договоренности и контракты на один сезон. Даниэле будет участвовать с текущего тура в работе с нами. Для себя мы не исключаем его приглашения на зимние и летние сборы. Он один из топовых арбитров. Приятно собирать в российском футболе такую компанию из арбитров, которые судили финал Лиги чемпионов. Думаю, что ни у кого нет вопросов по его репутации и профессионализму.

Исходя из текущего количества и качества экспертов, можно говорить, что мы считаем сформированным состав ЭСК. Очень удовлетворены проделанной работой по поиску экспертов, которые сотрудничают с РФС», — приводит слова Каманцева «Чемпионат».