Коваленко перейдёт из «Зенита» в «Оренбург»

На данный момент «Оренбург» не может оформить переход Коваленко в аренду, так как регламент РПЛ запрещает регистрировать более двух арендованных игроков из одной команды на один сезон. Ранее «Оренбург» уже арендовал у «Зенита» вратаря Богдана Москвичева и полузащитника Ярослава Михайлова. Для оформления аренды Коваленко «Оренбургу» нужно выкупить одного из этих игроков.