Коваленко перейдёт из «Зенита» в «Оренбург»

Спортивный директор клуба Дмитрий Андреев подтвердил, что «Оренбург» ведет переговоры с «Зенитом» по поводу полноценного трансфера 21-летнего футболиста.
«Намечена не аренда, а трансфер. Пока переход не состоялся, все в процессе», — сказал Андреев.
При этом президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил «Чемпионату», что Коваленко переходит в «Оренбург» на правах аренды. Отмечается, что оренбуржцы искали центрального полузащитника после травмы аргентинца Габриэля Флорентина, который не сумел доиграть до конца домашний матч с «Акроном» (1:1).
«Информации, что Александр Коваленко перейдет в “Оренбург” на правах аренды, можно верить. Это так», — заявил Еремякин.
На данный момент «Оренбург» не может оформить переход Коваленко в аренду, так как регламент РПЛ запрещает регистрировать более двух арендованных игроков из одной команды на один сезон. Ранее «Оренбург» уже арендовал у «Зенита» вратаря Богдана Москвичева и полузащитника Ярослава Михайлова. Для оформления аренды Коваленко «Оренбургу» нужно выкупить одного из этих игроков.
Коваленко перешел в «Зенит» прошлый летом из «Сочи» за два миллиона евро и подписал с клубом из Санкт-Петербурга пятилетний контракт. В прошлом сезоне 21-летний полузащитник сыграл за сине-бело-голубых 14 матчей, проведя на поле в общей сложности 380 минут.