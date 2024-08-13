Бисмарк
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Волейбол
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игрок сборной Словении Ваня Дркушич перешел в «Зенит»

24-летний защитник с января 2022 года играл за «Сочи».

Источник: Sport24

«Зенит» на официальном сайте объявил о переходе защитника Вани Дркушича из «Сочи». Контракт с игроком рассчитан на 5 лет.

В 2022 году Дркушич стал серебряным призером чемпионата России в составе «Сочи». В минувшем сезоне защитник провел за сочинский клуб 24 матча, в которых заработал три желтые карточки. «Сочи» по итогам сезона занял последнее место в Российской Премьер-лиге и вылетел в Первую Лигу.

Ваня Дркушич провел четыре матча на Евро-2024, выйдя вместе со сборной из группы. В ⅛ сборная Словении лишь в серии послематчевых пенальти уступила португальцам. Всего за национальную команду защитник провел 11 матчей.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.