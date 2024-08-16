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«Сочи» арендовал Писарского у «Крыльев Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский на правах аренды перешел в «Сочи». Об этом сообщает официальный сайт самарского клуба.

Источник: БЕЛТА

28-летний нападающий будет выступать за «Сочи» до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что Писарский станет самым высокооплачиваемым футболистом в Первой лиге, а в арендное соглашение игрока будет включено право последующего выкупа. В новом клубе нападающий будет выступать под седьмым номером.

Писарский перешел в «Крылья Советов» зимой 2023 года из «Оренбурга». Нападающий провел за самарский клуб 40 матчей, в которых забил семь мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Крыльями» действует до лета 2026 года.

После пяти туров «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе семь набранных очков. В субботу, 18 августа, южане на выезде сыграют с красноярским «Енисеем».