«Сочи» арендовал Писарского у «Крыльев Советов»

Писарский перешел в «Крылья Советов» зимой 2023 года из «Оренбурга». Нападающий провел за самарский клуб 40 матчей, в которых забил семь мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Крыльями» действует до лета 2026 года.