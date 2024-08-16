Акинфеев: никогда не поставлю себя в один ряд с Яшиным и Дасаевым

"Никогда в жизни не поставлю себя с Яшиным или с Дасаевым в один ряд. Я понимаю, что моя работа — играть в футбол, я с 4,5 лет занимаюсь футболом, к этому стремился. Хорошая карьера, объективно говоря. Но чтобы залезть туда, к легендам — никогда в жизни! Конечно, это льстит, мне приятно, но внимание не заостряю.



Как собраться, когда творишь чудеса, но потом пропускаешь? Собраться надо, тем более, что ты понимаешь, что это твоя любимая работа, любимое дело. Когда я пропускаю один мяч, я же не хочу еще 4−5 пропустить. Ты должен головой понимать, что тебе забили, но ты все забываешь и идешь дальше. По‑другому нельзя в футболе.



Не только у вратаря такое, у любого игрока на поле. Забил — не забил. Бывает то же самое. Забил — надо еще забить! Не забил — надо еще повторить момент и забить, — сказал Акинфеев.