Новичок ЦСКА пообещал назвать своего жеребенка в честь клуба

«Мне очень нравится ездить верхом — это мое хобби. У меня в Мали три коня, и часто в отпуске я катаюсь на них. Такая прогулка меня расслабляет и отвлекает от всего. А когда я не в стране, мои братья заботятся и ухаживают за лошадьми. Одна из моих лошадей сейчас ждет жеребенка. Думаю, назову его в честь ЦСКА — подберу какое-нибудь имя, связанное с клубом», — сказал Койта.
В фанатском сообществе ЦСКА часто ассоциируется с «конями». Это прозвище закрепилось за клубом в конце 70-х, когда армейцы переехали на новый стадион на Песчаной улице, на месте которого долгое время находились конюшни.
Койта перешел в ЦСКА в июле этого года на правах свободного агента. До этого на протяжении шести лет он выступал за «Зальцбург». В общей сложности Койта провел за австрийский топ-клуб 106 матчей, в которых забил 43 мяча и сделал 21 голевую передачу.
В нынешнем сезоне Койта провел за ЦСКА шесть матчей, не сумев отличиться в них результативными действиями.