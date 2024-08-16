«Зенит» объявил о переходе защитника Дркушича в «Црвену Звезду»

Как сообщает пресс-служба «Зенита», Ваня Дркушич был отдан на один сезон в аренду в «Црвену Звезду».
«Сине-бело-голубые желают Ване Дркушичу дальнейшего прогресса, как можно больше игровой практики и удачи в сезоне», — говорится в сообщении.
В 2022 году Дркушич стал серебряным призером чемпионата России в составе «Сочи». В минувшем сезоне защитник провел за сочинский клуб 24 матча, в которых заработал три желтые карточки. «Сочи» по итогам сезона занял последнее место в Российской Премьер-лиге и вылетел в Первую Лигу.
Ваня Дркушич провел четыре матча на Евро-2024, выйдя вместе со сборной из группы. В ⅛ сборная Словении лишь в серии послематчевых пенальти уступила португальцам. Всего за национальную команду защитник провел 11 матчей.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.