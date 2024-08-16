«Зенит» объявил о переходе защитника Дркушича в «Црвену Звезду»

В 2022 году Дркушич стал серебряным призером чемпионата России в составе «Сочи». В минувшем сезоне защитник провел за сочинский клуб 24 матча, в которых заработал три желтые карточки. «Сочи» по итогам сезона занял последнее место в Российской Премьер-лиге и вылетел в Первую Лигу.