Акинфеев: В ближайшие лет 50 «Золотой мяч» вратарю никто не даст

Единственный раз за историю вручения приза, когда он был вручен голкиперу, пришелся на 1963 год — «Золотой мяч» был присужден советскому вратарю Льву Яшину.
«Я думаю, что такое в ближайшее время не повторится, потому что вся гонка будет разыгрываться среди полевых футболистов. Мне кажется, вратарю надо делать отдельную тему давно. Отдельный приз. Он существует как бы, но сделать надо что‑то такое вроде “Золотого мяча”, какую‑нибудь “Золотую перчатку” или “Золотой мяч” для вратаря. Вратарю сейчас выиграть обычный “Золотой мяч” очень тяжело», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».
«Вратарю надо не просто выделяться. Надо вообще не пропускать, вытаскивать все из “девяток” и “шестерок”, делать все, что с этим связано. И то, не знаю, обратят на тебя внимание или нет. Мое мнение — вратарю в ближайшие лет пятьдесят приз никто не даст», —добавил вратарь ЦСКА.
В мае этого года Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до лета 2026 года. На момент истечения нового соглашения вратарю исполнится 40 лет. Таким образом, капитан ЦСКА планирует провести на профессиональном уровне в общей сложности 23 сезона.
Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Ему принадлежит рекорд чемпионата России по числу проведенных сезонов (22). Всего Акинфеев провел за ЦСКА 769 матчей, в которых пропустил 699 мячей и 320 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. С армейцами Акинфеев выиграл шесть чемпионатов России, семь Кубков России, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА.