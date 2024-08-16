Акинфеев: В ближайшие лет 50 «Золотой мяч» вратарю никто не даст

«Я думаю, что такое в ближайшее время не повторится, потому что вся гонка будет разыгрываться среди полевых футболистов. Мне кажется, вратарю надо делать отдельную тему давно. Отдельный приз. Он существует как бы, но сделать надо что‑то такое вроде “Золотого мяча”, какую‑нибудь “Золотую перчатку” или “Золотой мяч” для вратаря. Вратарю сейчас выиграть обычный “Золотой мяч” очень тяжело», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».