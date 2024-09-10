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«Динамо» продлило контракт с футболистом сборной России

Новое соглашение с полузащитником Даниилом Фоминым рассчитано до 2029 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Московское «Динамо» продлило контракт с полузащитником Даниилом Фоминым до лета 2029 года.

«Я очень рад продлить контракт с “Динамо”. Это большой клуб, за который честь играть. В этом клубе можно прогрессировать, что самое главное для футболиста. Футболисты и болельщики заслуживают, чтобы клуб выиграл трофеи. В первые пять этого не удалось, но постараемся добиться в следующие пять лет», — передает слова Фомина «Чемпионата».

Предыдущие соглашение с 27‑летним футболистом было рассчитано до 30 июня 2025 года. Ранее СМИ сообщали об интересе к Фомину со стороны «Комо», выступающего в итальянской Серии A.

В «Динамо» Фомин перешел летом 2020 года из «Уфы». За московский клуб он провел 144 матча во всех турнирах, забил 27 голов и сделал 20 результативных передач.

За сборную России Фомин сыграл 15 матчей.

В нынешнем сезоне «Динамо» после семи туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.