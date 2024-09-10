«Динамо» продлило контракт с футболистом сборной России

«Я очень рад продлить контракт с “Динамо”. Это большой клуб, за который честь играть. В этом клубе можно прогрессировать, что самое главное для футболиста. Футболисты и болельщики заслуживают, чтобы клуб выиграл трофеи. В первые пять этого не удалось, но постараемся добиться в следующие пять лет», — передает слова Фомина «Чемпионата».