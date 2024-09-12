«Если не в футбол, то на пианино»: Глушаков обратился к Промесу

37-летний Глушаков отыграл вместе с Промесом в московском «Спартаке» четыре сезона.
«Не грусти, брат, еще сыграем. Если не в футбол, то на пианино», — написал Глушаков в одной из соцсетей.
Ранее стало известно, что Промес стал игроком «Дубай Юнайтед».
— «Дубай Юнайтед» с гордостью приветствует Квинси Промеса в команде. Его подписание является свидетельством приверженности клуба к созданию сильной и конкурентоспособной команды к новому сезону. Нам не терпится узнать, что нас ждет в будущем, когда мы вместе отправимся в это путешествие, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
32-летний Промес находится в ОАЭ, где ожидает решения по возможной экстрадиции в Нидерланды.
В июне 2023 года суд Амстердама признал Промеса виновным в нападении с ножом на двоюродного брата и приговорил его к полутора годам тюрьмы. В феврале этого года игрок «Спартака» заочно получил еще шесть лет лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. После этого он был объявлен в международный розыск.
29 февраля Промес был задержан при прохождении паспортного контроля в дубайском аэропорту «Аль-Мактум» и не смог вылететь после сборов со «Спартаком» в Россию.
Поводом для задержания игрока стало то, что во время сборов в ОАЭ он попал в аварию и сбежал с места ДТП. 1 июля контракт Промеса со «Спартаком» истек и он стал свободным агентом.
В прошлом сезоне «Дубай Юнайтед» занял шестое место в турнирной таблице второго дивизиона ОАЭ. Клуб принадлежит российскому миллиардеру Сергею Ломакину, который в 2007 году основал сеть магазинов Fix Price.