Осинькин: не считаю, что Сергеев провалился в «Зените»

«Мы в нем никогда не сомневались. Понимаем, что Сергеев пришел к нам, потому что на каком-то этапе прогрессировал именно в “Крыльях” и являлся очень важной частью самарской команды. Что ж, теперь, после достаточно длительной командировки, Иван, можно сказать, вернулся к себе домой.



Должен заметить, что история с его переходом в “Крылья” началась не вчера, а еще в июле. Мы с ним разговаривали, он сам постоянно был на связи с нашими ребятами. И я не почувствовал, что Иван не хочет переходить в “Крылья”. Поверьте, он очень открытый, прямой парень. Если бы что-то было не так, Сергеев сказал бы.



Я понимаю, что, если все складывается хорошо в “Зените”, люди сами оттуда не уходят. Но таковы обстоятельства. Сергеев в Питере точно не провалился, однако весной, наверное, его немного подвела реализация, статистка. То есть не забивал те голы, которые ему давались раньше. Видимо, уже тогда питерский клуб принял решение по нему. Хотя, повторюсь, если взять весь этап его зенитовской карьеры, он был полезен команде. Делал то, что от него и требовалось. А дальше мне уже сложно комментировать. Это какие-то внутренние процессы в “Зените”. Туда я лезть не хочу, да и не имею права.



Мы, со своей стороны, очень ждали Сергеева. И за те пять дней, что Ваня находится в команде, он показал, что пришел сюда играть, а не отбывать номер! Видно, что получает удовольствие от тренировок», — сказал Осинькин.