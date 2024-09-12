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ЦСКА внес вратаря Помазуна в заявку на РПЛ

В течение последних четырех сезонов воспитанник красно-синих Илья Помазун выступал на правах аренды за екатеринбургский «Урал».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщается на официальном сайте турнира, ЦСКА внес футболиста Илью Помазуна в заявку на Российскую Премьер-лигу. Помазун стал шестым вратарем в заявке ЦСКА на сезон-2024/25.

Контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до 2028 года. Основным вратарем армейцев является 38-летний Игорь Акинфеев. Его дублер — 20-летний Владислав Тороп.

Ранее агент Ильи Помазуна Алексей Сафонов сообщал, что голкипер может продолжить карьеру в клубах Турции, Бельгии, Австрии или перейти в одну из команд РПЛ.

Всего за время аренды в составе «Урала» Помазун отыграл 117 матчей, пропустил 155 голов и 30 встреч завершил «всухую». По итогам сезона-2023/24 екатеринбургский клуб вылетел из РПЛ. «Шмели» выступали в сильнейшем футбольном дивизионе страны с 2013 года.

После семи туров Российской Премьер-лиги ЦСКА набрал 13 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Марко Николича отстают от лидирующего «Зенита» на четыре очка.