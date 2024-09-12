ЦСКА внес вратаря Помазуна в заявку на РПЛ

Всего за время аренды в составе «Урала» Помазун отыграл 117 матчей, пропустил 155 голов и 30 встреч завершил «всухую». По итогам сезона-2023/24 екатеринбургский клуб вылетел из РПЛ. «Шмели» выступали в сильнейшем футбольном дивизионе страны с 2013 года.