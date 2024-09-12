Стал известен новый клуб Артема Дзюбы в РПЛ

По информации источника, 36-летний нападающий в настоящий момент проходит медосмотр, после чего подпишет с тольяттинцами контракт до конца сезона. Официально о переходе Дзюбы должны объявить в ближайшие часы, так как трансферное окно в РПЛ закрывается уже сегодня.
В мае стало известно, что «Локомотив» отказался от опции продления контракта с Дзюбой, после чего он стал свободным агентом. В прошлом сезоне нападающий провел за «Локомотив» 26 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.
Дзюба занимает второе место среди россиян по числу голов в официальных матчах — 229. Чтобы опередить рекорд Александра Кержакова и единолично стать лучшим российским бомбардиром в истории, Дзюбе нужно забить еще пять мячей.
«Акрон» проводит дебютный сезон в РПЛ. После семи туров клуб из Тольятти занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своем активе пять очков. В воскресенье, 15 сентября, «Акрон» дома сыграет с «Химками». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.