Стал известен новый клуб Артема Дзюбы в РПЛ

В мае стало известно, что «Локомотив» отказался от опции продления контракта с Дзюбой, после чего он стал свободным агентом. В прошлом сезоне нападающий провел за «Локомотив» 26 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.