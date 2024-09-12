Воспитанник «Барселоны» перешел в подмосковные «Химки»

«Клуб благодарит Александра Корредеру за профессионализм и результативность во время его пребывания на острове, а также желает ему спортивных и личных успехов в новом опыте, с которым он столкнется», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба «Тенерифе».
По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 500 тысяч евро.
Корредера выступал за «Тенерифе» с 2021 года. В составе команды, которая играет в Сегунде, футболист провел 118 матчей, забив три мяча и отдав шесть голевых передач.
28-летний Корредера является воспитанником «Барселоны». Полузащитник находился в системе каталонского клуба с 2004 года по 2015 год.
«Химки» провдоят первый сезон после возвращения в РПЛ. Команда Франка Артиги занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками. В следующем туре «Химки» на выезде встретятся с «Акроном».