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Защитник сборной Мексики подписал контракт с «Локомотивом»

Пресс-служба железнодорожников представила новичка с помощью видеоролика, в котором Сесар Монтес, обыгрывая свое имя, выступил в образе Юлия Цезаря.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

27-летний защитник Сесар Монтес подписал контракт с московским «Локомотивом». По информации СМИ, «Локомотив» заплатит за Монтеса 6 миллионов евро, еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонуса.

Ранее мексиканец выступал за испанскую «Альмерию», покинувшую испанскую Примеру по итогам сезона-2023/24. Также защитник выступал за мексиканский «Монтеррей» и «Эспаньол» из Барселоны.

За сборную Мексики Сесар Монтес провел 49 игр, в которых забил 1 гол. В составе национальной команды, где Монтес является вице-капитаном, становился бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, а также дважды побеждал на Золотом кубке КОНКАКАФ — главном турнире национальных сборных Северной и Центральной Америки.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за семь матчей. На первой строчке располагается петербургский «Зенит», в активе которого 17 очков.