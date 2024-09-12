Защитник сборной Мексики подписал контракт с «Локомотивом»

За сборную Мексики Сесар Монтес провел 49 игр, в которых забил 1 гол. В составе национальной команды, где Монтес является вице-капитаном, становился бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, а также дважды побеждал на Золотом кубке КОНКАКАФ — главном турнире национальных сборных Северной и Центральной Америки.