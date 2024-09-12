Защитник сборной Мексики подписал контракт с «Локомотивом»

27-летний защитник Сесар Монтес подписал контракт с московским «Локомотивом». По информации СМИ, «Локомотив» заплатит за Монтеса 6 миллионов евро, еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонуса.
Ранее мексиканец выступал за испанскую «Альмерию», покинувшую испанскую Примеру по итогам сезона-2023/24. Также защитник выступал за мексиканский «Монтеррей» и «Эспаньол» из Барселоны.
За сборную Мексики Сесар Монтес провел 49 игр, в которых забил 1 гол. В составе национальной команды, где Монтес является вице-капитаном, становился бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, а также дважды побеждал на Золотом кубке КОНКАКАФ — главном турнире национальных сборных Северной и Центральной Америки.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за семь матчей. На первой строчке располагается петербургский «Зенит», в активе которого 17 очков.