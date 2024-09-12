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Семак: «Зениту» будет непросто, ЦСКА набрал хороший ход

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от выездного матча 8-го тура РПЛ против ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"
Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 8, 14.09.2024, 16:30
ЦСКА
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Зенит
-

«Уже достаточно много времени прошло со времени смены главного тренера. Николич хорошо знает российский чемпионат. Если говорить об игровой модели, то она не изменилась, но у каждого тренера есть свое видение игры.

ЦСКА очень хорошо играет, особенно в последнее время, они набрали хороший ход, у них хорошая победная серия, поэтому нас ждет интересный матч. В принципе, как и любая другая выездная встреча — это всегда непросто, всегда сложно.

Четвертый выездной матч подряд? Да, непросто нам пришлось, много выездных матчей, безусловно, начиная с Суперкубка. Но ничего, будет время, где мы будем больше играть дома. Играть выездные матчи всегда гораздо сложнее, чем домашние — с точки зрения поддержки болельщиков, родного газона для принимающих команд. Но в целом, я думаю, в любом случае в турнире по одной игре сыграем дома и на выезде, ничего страшного нет, если в какой-то период времени у нас больше выездных матчей», — сказал Семак.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 17 набранных очков. ЦСКА занимает пятое место и отстает от сине-бело-голубых на четыре очка. Команды сыграют между собой в субботу, 14 сентября. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.