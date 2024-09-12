Семак: «Зениту» будет непросто, ЦСКА набрал хороший ход

«Уже достаточно много времени прошло со времени смены главного тренера. Николич хорошо знает российский чемпионат. Если говорить об игровой модели, то она не изменилась, но у каждого тренера есть свое видение игры.



ЦСКА очень хорошо играет, особенно в последнее время, они набрали хороший ход, у них хорошая победная серия, поэтому нас ждет интересный матч. В принципе, как и любая другая выездная встреча — это всегда непросто, всегда сложно.



Четвертый выездной матч подряд? Да, непросто нам пришлось, много выездных матчей, безусловно, начиная с Суперкубка. Но ничего, будет время, где мы будем больше играть дома. Играть выездные матчи всегда гораздо сложнее, чем домашние — с точки зрения поддержки болельщиков, родного газона для принимающих команд. Но в целом, я думаю, в любом случае в турнире по одной игре сыграем дома и на выезде, ничего страшного нет, если в какой-то период времени у нас больше выездных матчей», — сказал Семак.