Сергей Семак: ЦСКА подходит Круговому больше, чем «Зенит»

14 сентября в рамках 8-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» на выезде сыграет с ЦСКА.
«Будем ли мы учитывать знания о Круговом при выборе игрока, который будет против него играть по флангу? Нет, не будем. Конечно, мы знаем прекрасно его сильные качества: хорошая скорость, он активно и хорошо сейчас играет. Мы рады за него, тем более ему удобнее гораздо играть в команде, которая выступает с пятью защитниками, где у него больше свободы в атакующих действиях. Сама схема ему больше подходит, чем в нашем клубе при игре в четыре защитника. Мы анализируем всех игроков без исключения. И Даня, и другие футболисты соперника хороши. И в целом это достаточно сыгранная, опытная команда, против которой всегда непросто нам играть», — передает слова Семака пресс-служба «Зенита».
Данил Круговой ранее выступал за «Зенит», но в январе договорился о переходе в ЦСКА в качестве свободного агента. В ответ петербургский клуб отправил своего воспитанника в «Зенит-2», который выступает во Второй лиге. Комментируя ситуацию, сам Круговой заявил, что руководство клуба пошло на принцип и не стало отпускать его в ЦСКА до окончания срока контракта.
Летом Круговой сразу занял место в стартовом составе красно-синих. В 9 матчах за новый клуб он забил один гол и сделал две результативные передачи. В активе Кругового 2 матча за сборную России.
После семи туров Российской Премьер-лиги первое место с 17 очками занимает «Зенит», опережая ЦСКА на 4 балла. Подопечные Марко Николича находятся на пятом месте в турнирной таблице.