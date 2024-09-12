Сергей Семак: ЦСКА подходит Круговому больше, чем «Зенит»

«Будем ли мы учитывать знания о Круговом при выборе игрока, который будет против него играть по флангу? Нет, не будем. Конечно, мы знаем прекрасно его сильные качества: хорошая скорость, он активно и хорошо сейчас играет. Мы рады за него, тем более ему удобнее гораздо играть в команде, которая выступает с пятью защитниками, где у него больше свободы в атакующих действиях. Сама схема ему больше подходит, чем в нашем клубе при игре в четыре защитника. Мы анализируем всех игроков без исключения. И Даня, и другие футболисты соперника хороши. И в целом это достаточно сыгранная, опытная команда, против которой всегда непросто нам играть», — передает слова Семака пресс-служба «Зенита».