«Крылья Советов» арендовали Мендеса у ЦСКА

Мендес перешел в ЦСКА летом 2022 года из чилийского клуба «Унион Эспаньола» за 2,5 млн евро. За армейцев полузащитник отыграл 71 матч, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу. В этом сезоне Мендес из-за повреждения не провел за ЦСКА ни одного матча.