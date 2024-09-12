Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Крылья Советов» арендовали Мендеса у ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес на правах аренды переходит в «Крылья Советов». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, в арендном соглашении 24-летнего чилийца будет предусмотрена опция выкупа. Ранее переговоры с армейцами о переходе игрока сборной Чили вели «Химки» и «Оренбург».

Мендес перешел в ЦСКА летом 2022 года из чилийского клуба «Унион Эспаньола» за 2,5 млн евро. За армейцев полузащитник отыграл 71 матч, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу. В этом сезоне Мендес из-за повреждения не провел за ЦСКА ни одного матча.

После семи туров «Крыльев Советов» с шестью набранными очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ. В пятницу, 13 сентября, самарцы на выезде сыграют с «Рубином».