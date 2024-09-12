«Крылья Советов» арендовали Мендеса у ЦСКА

По информации источника, в арендном соглашении 24-летнего чилийца будет предусмотрена опция выкупа. Ранее переговоры с армейцами о переходе игрока сборной Чили вели «Химки» и «Оренбург».
Мендес перешел в ЦСКА летом 2022 года из чилийского клуба «Унион Эспаньола» за 2,5 млн евро. За армейцев полузащитник отыграл 71 матч, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу. В этом сезоне Мендес из-за повреждения не провел за ЦСКА ни одного матча.
После семи туров «Крыльев Советов» с шестью набранными очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ. В пятницу, 13 сентября, самарцы на выезде сыграют с «Рубином».