Артем Дзюба перешел в тольяттинский «Акрон»

«Акрон» объявил о подписании Артема Дзюбы. Контракт с нападающим подписан до июня 2025 года. «Акрон» уже внес нападающего в заявку для участия в РПЛ под 24-м игровым номером.
«Акрон» анонсировал переход Дзюбы сообщением: «Все в аэропорт. Встречаем нападающего».
Последним клубом 36-летнего Дзюбы был московский «Локомотив», который он покинул в мае.
Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России (161 гол) и делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной России вместе с Александром Кержаковым (по 30).
Форвард является четырехкратным чемпионом России в составе петербургского «Зенита», дважды побеждал в кубке страны, четыре раза выигрывал Суперкубок России. В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала чемпионата мира.
«Акрон» после 7 туров набрал 5 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем матче команда из Тольятти 15 сентября примет подмосковные «Химки».