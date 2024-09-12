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Артем Дзюба перешел в тольяттинский «Акрон»

36-летний нападающий подписал контракт с «Акроном» на один сезон.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Акрон"

«Акрон» объявил о подписании Артема Дзюбы. Контракт с нападающим подписан до июня 2025 года. «Акрон» уже внес нападающего в заявку для участия в РПЛ под 24-м игровым номером.

«Акрон» анонсировал переход Дзюбы сообщением: «Все в аэропорт. Встречаем нападающего».

Последним клубом 36-летнего Дзюбы был московский «Локомотив», который он покинул в мае.

Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России (161 гол) и делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной России вместе с Александром Кержаковым (по 30).

Форвард является четырехкратным чемпионом России в составе петербургского «Зенита», дважды побеждал в кубке страны, четыре раза выигрывал Суперкубок России. В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала чемпионата мира.

«Акрон» после 7 туров набрал 5 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем матче команда из Тольятти 15 сентября примет подмосковные «Химки».