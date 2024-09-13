«Зенит» летом потратил больше, чем «Ливерпуль» и «Ман Сити»

Всего клубы РПЛ совершили 235 трансферов на вход на общую сумму 131,6 млн евро и 222 трансфера на выход на общую сумму 77 млн евро. Самым активным клубом на трансферном рынке был «Зенит», который приобрел восьмерых игроков на общую сумму 42,9 млн евро. Это больше, чем в летнее трансферное окно на новичков потратили «Ливерпуль» (42 млн) и «Манчестер Сити» (25 млн).