«Зенит» летом потратил больше, чем «Ливерпуль» и «Ман Сити»

Всего клубы РПЛ совершили 235 трансферов на вход на общую сумму 131,6 млн евро и 222 трансфера на выход на общую сумму 77 млн евро. Самым активным клубом на трансферном рынке был «Зенит», который приобрел восьмерых игроков на общую сумму 42,9 млн евро. Это больше, чем в летнее трансферное окно на новичков потратили «Ливерпуль» (42 млн) и «Манчестер Сити» (25 млн).
Самым дорогим приобретением в РПЛ стал аргентинский полузащитник Эзекиель Барко, который перешел в «Спартак» за 14 млн евро.
Самые дорогие трансферы в РПЛ:
- Эзекиель Барко (Аргентина) — из «Ривер Плейт» в «Спартак» за 14 млн евро;
- Лусиано Гонду (Аргентина) — из «Аргентинос Хуниорс» в «Зенит» за 12 млн евро;
- Александр Соболев (Россия) — из «Спартака» в «Зенит» за 10 млн евро;
- Диего Коста (Бразилия) — из «Сан-Паулу» в «Краснодар» за 7,5 млн евро;
- Максим Глушенков (Россия) — из «Локомотива» в «Зенит» за 6,3 млн евро.
Самой дорогой продажей стал переход Матвея Сафонова из «Краснодара» в «Пари Сен-Жермен» за 20 млн евро. «Краснодар» также стал лучшим клубом по чистой прибыли, заработав в это трансферное окно 17,2 млн евро. Также в плюсе оказались «Локомотив» (3,55 млн), ЦСКА (1,25 млн) и «Ростов» (0,67 млн).