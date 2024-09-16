Экс-вратарь сборной России: футбол в стране деградирует

«Футбол по большому счету у нас деградирует. Приведу пример Владислава Радимова. Когда он тренировал “Зенит-2”, то спрашивал у своих футболистов: “Знаете, кто такие Аленичев, Титов? Это великие игроки. А до них были Пятницкий, Ледяхов — уровень еще выше. А еще раньше были Гаврилов, Черенков, там вообще космос”.



К сожалению, нынешний футбол в стране не дотягивает ни до высот, которые были раньше, ни до европейского уровня. В Европе футбол развивается, уровень сохраняется, у нас этого нет», — сказал Филимонов.