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Экс-вратарь сборной России: футбол в стране деградирует

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов поделился своим мнением о текущем состоянии футбола в России. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Футбол по большому счету у нас деградирует. Приведу пример Владислава Радимова. Когда он тренировал “Зенит-2”, то спрашивал у своих футболистов: “Знаете, кто такие Аленичев, Титов? Это великие игроки. А до них были Пятницкий, Ледяхов — уровень еще выше. А еще раньше были Гаврилов, Черенков, там вообще космос”.

К сожалению, нынешний футбол в стране не дотягивает ни до высот, которые были раньше, ни до европейского уровня. В Европе футбол развивается, уровень сохраняется, у нас этого нет», — сказал Филимонов.

Филимонов является шестикратным чемпионом России в составе «Спартака». С 1998 по 2002 год защищал ворота сборной России. За национальную команду Филимонов провел 16 матчей, в которых пропустил 12 мячей.