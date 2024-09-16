Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Махачев: Готов при необходимости финансово помогать «Динамо» Мх

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев накануне нанес символический удар по мячу перед матчем «Динамо» против «Спартака» (1:1) в 8-м туре РПЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Если у клуба будет какая-то нужда, почему бы не помочь родной команде? Потому что это поддержка для всей республики. На матч со “Спартаком” пришел весь стадион. Еще многие мне писали, чтобы помог с билетами», — приводит слова Махачева «Спорт-Экспресс».

Махачкалинское «Динамо» проводит свой первый сезон в Российской Премьер-лиге. Подопечные Хасанби Биджиева занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 9 очками после 8 туров.

Ислам Махачев занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. 32-летний боец является дествующим чемпионом в легком весе. 1 июня, в американском Ньюарке Ислам Махачев удушающим приемом завершил бой с Дастином Порье на турнире UFC 302. Хабиб Нурмагомедов в поединке против Порье выполнял роль секунданта Махачева.

По количеству защит титулов Ислам сравнялся с Хабибом Нурмагомедовым. В активе Махачева 26 побед при одном поражении.