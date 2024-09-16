Махачев: Готов при необходимости финансово помогать «Динамо» Мх

«Если у клуба будет какая-то нужда, почему бы не помочь родной команде? Потому что это поддержка для всей республики. На матч со “Спартаком” пришел весь стадион. Еще многие мне писали, чтобы помог с билетами», — приводит слова Махачева «Спорт-Экспресс».