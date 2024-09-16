Артем Дзюба признался, какой еще рекорд хотел бы побить

В последний день летнего трансферного окна 36-летний нападающий Артем Дзюба на правах свободного агента перешел в тольяттинский «Акрон». В первой игре за новый клуб форвард отметился результативной передаче в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги против подмосковных «Химок» (3:0).
«Я уже говорил, что футбол — командный вид спорта, и тут одно зависит от другого. Если я буду только на себя играть, ни к чему хорошему это не приведет. Мне не нужны голы в ситуации, когда команда проигрывает. Люди, которые называют меня эгоистом, просто не обращали внимания, что отдавать передачи я люблю не меньше, чем забивать. И, кстати, не забывайте, что у меня еще есть цель догнать и перегнать Лоськова по “гол+пас”. Поэтому все идет в копилку. Я всегда получал удовольствие от голевых передач, а Хубулов был в лучшей позиции. Посмотрел этот момент на повторе и отметил, что принял верное решение», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
Дмитрий Лоськов является лучшим игроков в истории чемпионата России по системе «гол+пас». Экс-капитан «Локомотива» имеет в своем активе 265 результативных действий. Дзюба набрал по данной системе 256 очков.
В текущем сезоне дебютант РПЛ «Акрон» набрал 8 очков в 8 встречах и занимает 11-е место в турнирной таблице. Лидирует с 20 очками санкт-петербургский «Зенит».