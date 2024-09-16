Филимонов: в нашем «Спартаке» Соболев вообще не играл бы

«Если ты в “Спартаке”, то все должен отдавать команде. Отстранили и отстранили. Я как-то сказал, что Промес выходил бы только на замену в “Спартаке” моего времени. При всем уважении, ни Соболев, ни другие футболисты не играли бы. Может быть, кто-то и заиграл бы, но не при нынешнем уровне. Соболев — обычный футболист. Сколько таких было и сколько еще будет. Соболев не Месси, Зидан или Холанд. Много лет назад у кого-то из “Спартака” спросили, кого он знает из команды соперника. Ответ был: “Я знаю только Черенкова, Марадону и Гаврилова”. Вот уровень понимания, к чему надо стремиться», — сказал Филимонов.