Филимонов: в нашем «Спартаке» Соболев вообще не играл бы

«Если ты в “Спартаке”, то все должен отдавать команде. Отстранили и отстранили. Я как-то сказал, что Промес выходил бы только на замену в “Спартаке” моего времени. При всем уважении, ни Соболев, ни другие футболисты не играли бы. Может быть, кто-то и заиграл бы, но не при нынешнем уровне. Соболев — обычный футболист. Сколько таких было и сколько еще будет. Соболев не Месси, Зидан или Холанд. Много лет назад у кого-то из “Спартака” спросили, кого он знает из команды соперника. Ответ был: “Я знаю только Черенкова, Марадону и Гаврилова”. Вот уровень понимания, к чему надо стремиться», — сказал Филимонов.
Соболев официально стал игроком «Зенита» 30 августа. Сумма трансфера составила 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».
В июле руководство «Спартака» отстранило Соболева от тренировок с основной командой из-за его желания как можно быстрее перейти в «Зенит».
Филимонов выступал за «Спартак» с 1996 по 2001 год. С красно-белыми он шесть раз становился чемпионом России и один раз выигрывал кубок страны.