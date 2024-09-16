Дзюба: сравните потом, сколько Соболев забьет голов за «Зенит»

«Вообще разные ситуации. Как и мы с Соболевым в принципе разные. Никаких параллелей не может быть. У него свой путь, а у меня — свой. С кем-то сравнивать смысла нет.



Наверное, будут сравнивать по антропометрическим данным. Думаю, что лучшим сравнением будет посмотреть, сколько Соболев забьет и отдаст, когда уже отыграет какой-то период за “Зенит”. Самое смешное сравнение про себя, которое я слышал? Питер Крауч», — сказал Дзюба.