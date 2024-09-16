Дзюба: сравните потом, сколько Соболев забьет голов за «Зенит»

Соболев официально стал игроком «Зенита» 30 августа. Сумма трансфера составила 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».
«Вообще разные ситуации. Как и мы с Соболевым в принципе разные. Никаких параллелей не может быть. У него свой путь, а у меня — свой. С кем-то сравнивать смысла нет.
Наверное, будут сравнивать по антропометрическим данным. Думаю, что лучшим сравнением будет посмотреть, сколько Соболев забьет и отдаст, когда уже отыграет какой-то период за “Зенит”. Самое смешное сравнение про себя, которое я слышал? Питер Крауч», — сказал Дзюба.
Артем Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. Он провел за сине-бело-голубых 249 матчей во всех турнирах, в которых забил 108 мячей и сделал 70 результативных передач. Дзюба является вторым лучшим бомбардиром в истории «Зенита» после Александра Кержакова (168).