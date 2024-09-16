«Спартак» лидирует в РПЛ по проценту владения мячом

По данным Opta Sports, «Спартак» в этом сезоне РПЛ владеет мячом в среднем 64% времени. Это рекордный показатель в лиге за последние 15 сезонов, когда началась собираться продвинутая статистика. Действующий рекорд по проценту владению мячом по итогам полного сезона принадлежит «Зениту», который в двух последних сезонах владел мячом в среднем 63% времени.