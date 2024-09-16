«Спартак» лидирует в РПЛ по проценту владения мячом

Средний показатель владения мячом у красно-белых составляет 59% времени. Также в пятерку лидеров РПЛ по этому показателю входят «Краснодар» (56%), «Ростов» (54%), «Зенит» (53%) и «Химки» (53%).
По данным Opta Sports, «Спартак» в этом сезоне РПЛ владеет мячом в среднем 64% времени. Это рекордный показатель в лиге за последние 15 сезонов, когда началась собираться продвинутая статистика. Действующий рекорд по проценту владению мячом по итогам полного сезона принадлежит «Зениту», который в двух последних сезонах владел мячом в среднем 63% времени.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков. В воскресенье, 22 сентября, красно-белые дома сыграют с московским «Динамо». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.