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«Спартак» лидирует в РПЛ по проценту владения мячом

Московский «Спартак» является лидером РПЛ по владению мячом после восьми туров сезона-2024/25. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Средний показатель владения мячом у красно-белых составляет 59% времени. Также в пятерку лидеров РПЛ по этому показателю входят «Краснодар» (56%), «Ростов» (54%), «Зенит» (53%) и «Химки» (53%).

По данным Opta Sports, «Спартак» в этом сезоне РПЛ владеет мячом в среднем 64% времени. Это рекордный показатель в лиге за последние 15 сезонов, когда началась собираться продвинутая статистика. Действующий рекорд по проценту владению мячом по итогам полного сезона принадлежит «Зениту», который в двух последних сезонах владел мячом в среднем 63% времени.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков. В воскресенье, 22 сентября, красно-белые дома сыграют с московским «Динамо». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Динамо Мх
1:1
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
15.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена, 11839 зрителей
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Деян Станкович
Голы
Динамо Мх
Руслан Литвинов
36′
Спартак
Манфред Угальде
20′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
4
Идар Шумахов
5
Джемал Табидзе
16
Уссем Мрезиг
90′
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
72
Александр Сандрачук
89′
71
Ян Дапо
77
Темиркан Сундуков
51′
62′
13
Сослан Кагермазов
90+3′
90′
10
Джавад Хоссейннеджад
74′
9
Ражаб Магомедов
7
Абакар Гаджиев
89′
28
Сердер Сердеров
25
Гамид Агаларов
74′
19
Кирилл Зинович
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
75′
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
19
Хесус Мануэль Медина
46′
14
Миенти Абена
82
Даниил Хлусевич
46′
35
Кристофер Мартинс
8
Маркиньос
68′
17
Антон Зиньковский
9
Манфред Угальде
78′
11
Шамар Николсон
77
Тео Бонгонда
69′
87′
29
Рикарду Мангаш
Статистика
2
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
5
4
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
14
Фолы
22
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти