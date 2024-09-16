Представитель Дзюбы: В Тольятти не понимают, что Артем делает в городе

«За счет этого перехода, уверен, “Акрон” еще привлечет себе болельщиков: придут люди, которые в целом не интересовались футболом вообще, но слышали про Дзюбу, для города и региона это несомненный плюс. Самое важное сейчас — уладить бытовые вопросы. Так получилось, что три домашние игры подряд. С одной стороны, это хорошо, но в то же время за день до каждого матча нужно ездить в Самару. Сейчас главное решить вопросы с квартирой», — добавил представитель Дзюбы.