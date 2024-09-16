Представитель Дзюбы: В Тольятти не понимают, что Артем делает в городе

Представитель нападающего «Акрона» Леонид Гольдман рассказал, как проходит адаптация Артема Дзюбы в Тольятти.
«Первые дни в Тольятти проходят хорошо, максимально позитивно. Погода еще, тьфу-тьфу, приятная. Перед отъездом в Самару прогулялись по набережной, все максимально красиво, здорово. Тренировочное поле у Артема оставило хорошее впечатление. Город и люди приветливы, узнают Артема. Мне кажется, что примерно 40% из них вообще не понимают, что он здесь делает, но фоткаются и радуются», — цитирует Гольдмана Vseprosport.ru.
«За счет этого перехода, уверен, “Акрон” еще привлечет себе болельщиков: придут люди, которые в целом не интересовались футболом вообще, но слышали про Дзюбу, для города и региона это несомненный плюс. Самое важное сейчас — уладить бытовые вопросы. Так получилось, что три домашние игры подряд. С одной стороны, это хорошо, но в то же время за день до каждого матча нужно ездить в Самару. Сейчас главное решить вопросы с квартирой», — добавил представитель Дзюбы.
В первой игре за новый клуб Артем Дзюба отметился результативной передачей в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги против подмосковных «Химок» (3:0).