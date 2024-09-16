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Представитель Дзюбы: В Тольятти не понимают, что Артем делает в городе

В последний день летнего трансферного окна 36-летний нападающий Артем Дзюба на правах свободного агента перешел в тольяттинский «Акрон».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК «Акрон»

Представитель нападающего «Акрона» Леонид Гольдман рассказал, как проходит адаптация Артема Дзюбы в Тольятти.

«Первые дни в Тольятти проходят хорошо, максимально позитивно. Погода еще, тьфу-тьфу, приятная. Перед отъездом в Самару прогулялись по набережной, все максимально красиво, здорово. Тренировочное поле у Артема оставило хорошее впечатление. Город и люди приветливы, узнают Артема. Мне кажется, что примерно 40% из них вообще не понимают, что он здесь делает, но фоткаются и радуются», — цитирует Гольдмана Vseprosport.ru.

«За счет этого перехода, уверен, “Акрон” еще привлечет себе болельщиков: придут люди, которые в целом не интересовались футболом вообще, но слышали про Дзюбу, для города и региона это несомненный плюс. Самое важное сейчас — уладить бытовые вопросы. Так получилось, что три домашние игры подряд. С одной стороны, это хорошо, но в то же время за день до каждого матча нужно ездить в Самару. Сейчас главное решить вопросы с квартирой», — добавил представитель Дзюбы.

В первой игре за новый клуб Артем Дзюба отметился результативной передачей в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги против подмосковных «Химок» (3:0).

Акрон
3:0
Первый тайм: 2:0
Химки
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
15.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Франк Артига
Голы
Акрон
Солтмурад Бакаев
(Стефан Лончар)
38′
Стефан Лончар
(Солтмурад Бакаев)
44′
Владимир Хубулов
(Артем Дзюба)
90+1′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
26
Родриго Эшковал
4
Пауло Витор
15
Стефан Лончар
71
Дмитрий Пестряков
77
Константин Савичев
71′
6
Максим Кузьмин
90′
14
Владимир Хубулов
7
Кирилл Данилин
90′
25
Шерзод Эсанов
17
Солтмурад Бакаев
78′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
99
Иван Тимошенко
64′
24
Артем Дзюба
Химки
96
Игорь Обухов
24
Эдгардо Фаринья
90′
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
32
Лукас Вера
91
Антон Заболотный
15
Диего Луна
63′
11
Резиуан Мирзов
18
Зелимхан Бакаев
62′
99
Ориньо
55
Кирилл Капленко
46′
9
Александр Руденко
80
Хетаг Хосонов
78′
8
Кирилл Панченко
97
Бутта Магомедов
63′
77
Алекс Корредера
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
9
9
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
9
10
Фолы
11
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Владивосток)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Сергей Каруненко
(Россия, Воронеж)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти