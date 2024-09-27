Пьянич рассказал, почему решил перейти в ЦСКА

Накануне ЦСКА объявил о подписании однолетнего контракта с Пьяничем с опцией продления еще на один сезон. Именитый новичок будет выступать за армейский клуб под 15-м номером.
«Я очень счастлив быть здесь и подписать контракт. ЦСКА — огромный клуб с большой историей. Знаю ЦСКА очень хорошо, так как приезжал сюда играть в еврокубках. Это клуб с историей, который всегда будет сражаться за первые места в лиге! Это клуб с огромным потенциалом и легендарными игроками, такими как Игорь Акинфеев. Я рад присоединиться к этой команде.
Это именно тот вызов, который был мне нужен. Прошлые несколько лет были интересными. У меня была возможность играть в Азиатской Лиге чемпионов и выигрывать титулы, но я хочу вернуться на европейскую арену, в лигу с высокой конкуренцией, где стадионы собирают большое количество зрителей. Я действительно счастлив быть здесь», — сказал Пьянич.
Миралем Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус» и «Барселону». В составе туринского клуба он стал четырехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и финалистом Лиги чемпионов.
Минувшим летом Пьянич стал свободным агентом после истечения контракта с клубом «Шарджа» из ОАЭ. Он провел за клуб 61 матч, в которых забил 5 мячей и сделал 16 голевых передач.
По информации Transfermarkt, Пьянич станет шестым игроком в истории РПЛ после Роберто Карлоса, Самуэля Это'О, Халка, Малкома и Клаудио Маркизио, чья рыночная стоимость по ходу карьеры превышала 50 млн евро.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. В субботу, 28 сентября, «армейцы» дома сыграют с «Ахматом». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.