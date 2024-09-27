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Главный тренер «Акрона»: Дзюба — достояние российского футбола

Главный тренер клуба «Акрон» Заур Тедеев рассказал об адаптации нападающего Артема Дзюбы в команде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

Напомним, в последний день летнего трансферного окна Дзюба на правах свободного агента перешел в тольяттинский «Акрон». В двух матчах за новую команду в РПЛ 36-летний форвард сделал три результативные передачи.

— Конечно, нельзя обойти стороной тему Дзюбы. Когда он только перешел в «Акрон», вы заявили: «Когда мне сказали о возможности подписать Артема, то я сразу дал согласие. Мы успели с ним пообщаться о жизни, нашли много общего». Если не секрет, в чем вы с Дзюбой похожи в человеческом плане?

— Мне сразу в нем понравилось то, что он мужчина, человек, который очень хорошо относится к своим родителям. Артем часто говорит о своем отце. Благодарен его родителям за то, что у них есть такой сын. Человек привнес много положительного в «Акрон». И в плане игры, и в плане эмоций. Он и шутками может разрядить атмосферу, и простым правильным словом настроить молодежь. Это здорово! Можно вспомнить, как он пожелал Грибову, который заменил его в кубковой встрече с «Факелом», забить гол, и это случилось! Артем все делает от чистого сердца.

— Чем еще он вас зацепил?

— Мы оба глубоко верующие люди, об этом тоже поговорили. Поняли, что во многом нас спасет вера. Здорово, что им движут добрые помыслы.

— Он ведь и предсезонку не проходил. Это не насторожило?

— Настораживало, но я в то же время понимал, что Артем не тот футболист, который играет на спринтах. Он чаще действует за счет грамотного выбора позиции, очень умело ведет себя в створе ворот. Ему важно быть физически в порядке, чтобы успешно вести единоборства. Вот здесь я не увидел никаких особых проблем. Находясь без команды, Артем работал с тренером по физподготовке. Видно, что сделано все было достаточно профессионально.

Сейчас Дзюба нормально тренируется, не выпадает из процесса. Нет никакой необходимости как-то дозировать ему нагрузку. Артем работает наравне со всеми. А самое главное — занимается с настроением. Я ему сразу сказал: «Ты нам важен во всех аспектах. И как личность, и как человек-звезда».

Дзюба был лучшим и остается одним из лучших нападающих в России последних лет. И ему нужно это подтверждать. А в паспорт я никогда не заглядываю. И 17-летний мальчишка может оказаться в основе, и 36-летний мастер. Главное, чтобы они соответствовали требованиям. Артем старается и полезен не только в атаке.

— Но есть и скептики, которые считают, что пока Дзюба играет на бешеной мотивации, а вот когда она пропадет, могут начаться проблемы…

— Артем многое сделал для развития футбола. Считаю, всем нам (тренерам, игрокам, экспертам, болельщикам) надо просто желать этому человеку удачи и успеха. Дзюба много радости принес стране. Давайте жить позитивом, а не ждать, когда у меня с ним закончится конфетно-букетный период! У нас его и не было. И не будет. Есть профессиональные отношения, которые и Артему помогают, и команду двигают вперед. Надеюсь, все от этого сотрудничества только выиграют. Повторюсь, Дзюба — достояние всего российского футбола! Этим надо дорожить, — приводит слова Тедеева «Спорт-Экспресс».

Акрон
2:5
Первый тайм: 0:2
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
21.09.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 4956 зрителей
Главные тренеры
Заур Тедеев
Мурад Мусаев
Голы
Акрон
Стефан Лончар
(Артем Дзюба)
54′
Владимир Хубулов
(Артем Дзюба)
86′
Краснодар
Джон Кордоба
(Лукас Оласа)
27′
Эдуард Сперцян
(Жоау Батчи)
29′
Эдуард Сперцян
(Жоау Батчи)
59′
Джон Кордоба
76′
Никита Кривцов
88′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
21
Роберто Фернандес
26
Родриго Эшковал
4
Пауло Витор
15
Стефан Лончар
77
Константин Савичев
24
Артем Дзюба
5
Алекса Джурасович
22′
77′
20
Артур Галоян
6
Максим Кузьмин
37′
62′
10
Максим Палиенко
7
Кирилл Данилин
72′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
17
Солтмурад Бакаев
46′
14
Владимир Хубулов
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
98
Сергей Петров
6
Кевин Ленини
10
Эдуард Сперцян
82′
5
Кевин Кастаньо
11
Жоау Батчи
78′
19
Федор Смолов
53
Александр Черников
82′
8
Данила Козлов
7
Виктор Са
42′
82′
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
78′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
19
6
Удары в створ
14
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
8
9
Фолы
9
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Максим Ковалев
(Россия, Реутов)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь