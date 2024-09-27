Главный тренер «Акрона»: Дзюба — достояние российского футбола

Напомним, в последний день летнего трансферного окна Дзюба на правах свободного агента перешел в тольяттинский «Акрон». В двух матчах за новую команду в РПЛ 36-летний форвард сделал три результативные передачи.
— Конечно, нельзя обойти стороной тему Дзюбы. Когда он только перешел в «Акрон», вы заявили: «Когда мне сказали о возможности подписать Артема, то я сразу дал согласие. Мы успели с ним пообщаться о жизни, нашли много общего». Если не секрет, в чем вы с Дзюбой похожи в человеческом плане?
— Мне сразу в нем понравилось то, что он мужчина, человек, который очень хорошо относится к своим родителям. Артем часто говорит о своем отце. Благодарен его родителям за то, что у них есть такой сын. Человек привнес много положительного в «Акрон». И в плане игры, и в плане эмоций. Он и шутками может разрядить атмосферу, и простым правильным словом настроить молодежь. Это здорово! Можно вспомнить, как он пожелал Грибову, который заменил его в кубковой встрече с «Факелом», забить гол, и это случилось! Артем все делает от чистого сердца.
— Чем еще он вас зацепил?
— Мы оба глубоко верующие люди, об этом тоже поговорили. Поняли, что во многом нас спасет вера. Здорово, что им движут добрые помыслы.
— Он ведь и предсезонку не проходил. Это не насторожило?
— Настораживало, но я в то же время понимал, что Артем не тот футболист, который играет на спринтах. Он чаще действует за счет грамотного выбора позиции, очень умело ведет себя в створе ворот. Ему важно быть физически в порядке, чтобы успешно вести единоборства. Вот здесь я не увидел никаких особых проблем. Находясь без команды, Артем работал с тренером по физподготовке. Видно, что сделано все было достаточно профессионально.
Сейчас Дзюба нормально тренируется, не выпадает из процесса. Нет никакой необходимости как-то дозировать ему нагрузку. Артем работает наравне со всеми. А самое главное — занимается с настроением. Я ему сразу сказал: «Ты нам важен во всех аспектах. И как личность, и как человек-звезда».
Дзюба был лучшим и остается одним из лучших нападающих в России последних лет. И ему нужно это подтверждать. А в паспорт я никогда не заглядываю. И 17-летний мальчишка может оказаться в основе, и 36-летний мастер. Главное, чтобы они соответствовали требованиям. Артем старается и полезен не только в атаке.
— Но есть и скептики, которые считают, что пока Дзюба играет на бешеной мотивации, а вот когда она пропадет, могут начаться проблемы…
— Артем многое сделал для развития футбола. Считаю, всем нам (тренерам, игрокам, экспертам, болельщикам) надо просто желать этому человеку удачи и успеха. Дзюба много радости принес стране. Давайте жить позитивом, а не ждать, когда у меня с ним закончится конфетно-букетный период! У нас его и не было. И не будет. Есть профессиональные отношения, которые и Артему помогают, и команду двигают вперед. Надеюсь, все от этого сотрудничества только выиграют. Повторюсь, Дзюба — достояние всего российского футбола! Этим надо дорожить, — приводит слова Тедеева «Спорт-Экспресс».