Пловчиха Юлия Ефимова назвала имя любимого игрока «Спартака»

«Пока прошла только первая часть сезона, но уже неплохо. Все матчи, на которых я была, “Спартак” выиграл. Поэтому я надеюсь, что они и дальше так будут продолжать. Удачи им. У Станковича достаточно неплохо получается. Посмотрим, что будет дальше», — добавила пловчиха.