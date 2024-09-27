Пловчиха Юлия Ефимова назвала имя любимого игрока «Спартака»

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трехкратный призер Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова назвала своего любимого футболиста в московском «Спартаке».
«Мой любимый футболист “Спартака” — защитник из Сербии Срджан Бабич», — приводит слова Ефимовой «Советский спорт».
Также Ефимова поделилась впечатлениями от выступления «Спартака» в первой части сезона.
«Пока прошла только первая часть сезона, но уже неплохо. Все матчи, на которых я была, “Спартак” выиграл. Поэтому я надеюсь, что они и дальше так будут продолжать. Удачи им. У Станковича достаточно неплохо получается. Посмотрим, что будет дальше», — добавила пловчиха.
В ноябре 2023 года Ефимова вышла на старт заплыва чемпионата России по плаванию на короткой воде в футболке «Спартака». А позднее, во второй день Кубка Сальникова в Санкт-Петербурге пловчиха облачилась в костюм гладиатора, который ранее был маскотом московского «Спартака».
28-летний Бабич перешел в «Спартак» из испанской «Альмерии» летом 2023 года. В нынешнем сезоне серб сыграл 10 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.
После 9 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 16 очков. 28 сентября в рамках 10-го тура РПЛ красно-белые на выезде сыграют с «Локомотивом».