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Сесар Навас: Семак мог бы стать великим тренером в Европе

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас в интервью Metaratings поделился мнением о том, готов ли главный тренер «Зенита» Сергей Семак к работе в Европе.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Сергей полностью готов тренировать в Европе после стольких лет опыта и успехов в “Зените”. Я думаю, он мог бы стать великим тренером в Европе. В Испании единственная проблема, которую я вижу для Семака, — это то, что там очень много подготовленных и хороших тренеров и мало свободных мест. Также много иностранных специалистов высокого уровня. Тренерам сложно найти работу», — сказал Навас.

С 2009 по 2010 год Семак и Навас вместе выступали за казанский «Рубин». В 2013 году Семак завершил игровую карьеру в «Зените» и перешел на тренерскую работу. Навас завершил игровую карьеру в «Рубине» в 2018 году. До 2023 года он возглавлял селекционный отдел казанского клуба.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли шесть чемпионских титулов подряд, а также завоевали два Кубка и пять Суперкубков России.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая «Краснодар» и «Локомотив» на два очка. В субботу, 28 сентября, команда Сергея Семака на выезде сыграет с «Краснодаром» Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

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