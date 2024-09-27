Стала известна зарплата Пьянича в ЦСКА

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 34-летний босниец получит бонус в размере €1 млн, если примет участие не менее чем в 50 процентах матчей армейцев до конца сезона-2024/25.
Базовая зарплата Пьянича составит €800 тысяч в год. Комиссия агента — €800 тысяч.
26 сентября ЦСКА объявил о переходе Миралема Пьянича. За московский клуб футболист будет выступать под 15-м номером.
Пьянич объяснил решение продолжить карьеру в России.
«Я очень счастлив быть здесь и подписать контракт. ЦСКА — огромный клуб с большой историей. Знаю ЦСКА очень хорошо, так как приезжал сюда играть в еврокубках. Это клуб с историей, который всегда будет сражаться за первые места в лиге! Это клуб с огромным потенциалом и легендарными игроками, такими как Игорь Акинфеев. Я рад присоединиться к этой команде.
Это именно тот вызов, который был мне нужен. Прошлые несколько лет были интересными. У меня была возможность играть в Азиатской Лиге чемпионов и выигрывать титулы, но я хочу вернуться на европейскую арену, в лигу с высокой конкуренцией, где стадионы собирают большое количество зрителей. Я действительно счастлив быть здесь», — приводит слова Пьянича пресс-служба клуба.
Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус» и «Барселону».
Минувшим летом полузащитник стал свободным агентом после истечения контракта с клубом «Шарджа» из ОАЭ. Он провел за клуб 61 матч, в которых забил пять голов и сделал 16 результативных передач.