Один человек погиб в ДТП с автобусом воронежского «Факела»

Авария произошла в Богородицком районе около трех часов ночи в субботу, 28 сентября. Воронежская команда возвращалась домой из Калининграда после выездного матча 23-го тура МФЛ против «Балтики» (1:0). Водитель клубного автобуса столкнулся с самосвалом ЗИЛ-450850, после чего тот врезался в дорожное ограждение и вылетел в кювет.