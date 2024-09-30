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Один человек погиб в ДТП с автобусом воронежского «Факела»

Автобус с футболистами и тренерским штабом молодежной команды «Факела» попал в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Авария произошла в Богородицком районе около трех часов ночи в субботу, 28 сентября. Воронежская команда возвращалась домой из Калининграда после выездного матча 23-го тура МФЛ против «Балтики» (1:0). Водитель клубного автобуса столкнулся с самосвалом ЗИЛ-450850, после чего тот врезался в дорожное ограждение и вылетел в кювет.

В автобусе футбольной команды находилось 29 человек — футболисты и члены тренерского штаба, никто из них не пострадал. 32-летний водитель грузовика скончался на месте, его пассажир получил травмы и был госпитализирован.

«Факел» занимает третье место в турнирной таблице МФЛ (Группа 2), отставая от лидирующей «Балтики» на два очка.

Факел
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