Один человек погиб в ДТП с автобусом воронежского «Факела»

Авария произошла в Богородицком районе около трех часов ночи в субботу, 28 сентября. Воронежская команда возвращалась домой из Калининграда после выездного матча 23-го тура МФЛ против «Балтики» (1:0). Водитель клубного автобуса столкнулся с самосвалом ЗИЛ-450850, после чего тот врезался в дорожное ограждение и вылетел в кювет.
В автобусе футбольной команды находилось 29 человек — футболисты и члены тренерского штаба, никто из них не пострадал. 32-летний водитель грузовика скончался на месте, его пассажир получил травмы и был госпитализирован.
«Факел» занимает третье место в турнирной таблице МФЛ (Группа 2), отставая от лидирующей «Балтики» на два очка.