Футболист «Акрона» рассказал о постоянных шутках Дзюбы

28 сентября в рамках 10-го тура Российской Премьер-лиги «Акрон» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 2:0, Дзюба забил дебютный мяч в составе тольяттинского клуба и был признан лучшим игроком встречи.
«Это опытный, хороший игрок, один из лучших в России. Привнес атмосферу в команду. В раздевалке он лидер. Большое приобретение. В свой адрес регулярно получаю шутки от Дзюбы. Говорит, что я маленький рост», — приводит слова Кирилла Данилина «Матч ТВ». Рост полузащитника тольяттинского клуба составляет 170 сантиметров.
«Акрон» стал седьмой командой, в составе которой Артем Дзюба отличился в чемпионате России. Ранее нападающему удавалось забить за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал» и «Локомотив». С момента основания Премьер-лиги за семь клубов забивали также Павел Погребняк, Алексей Ионов и Спартак Гогниев.
Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России (162 гола). Также он с 30 мячами делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной вместе с Кержаковым. В последний день летнего трансферного окна 36-летний нападающий Артем Дзюба на правах свободного агента перешел в тольяттинский «Акрон».