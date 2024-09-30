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Футболист «Акрона» рассказал о постоянных шутках Дзюбы

Полузащитник «Акрона» Кирилл Данилин поделился тем, как новичок команды Артем Дзюба создает атмосферу в коллективе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК «Акрон»

28 сентября в рамках 10-го тура Российской Премьер-лиги «Акрон» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 2:0, Дзюба забил дебютный мяч в составе тольяттинского клуба и был признан лучшим игроком встречи.

«Это опытный, хороший игрок, один из лучших в России. Привнес атмосферу в команду. В раздевалке он лидер. Большое приобретение. В свой адрес регулярно получаю шутки от Дзюбы. Говорит, что я маленький рост», — приводит слова Кирилла Данилина «Матч ТВ». Рост полузащитника тольяттинского клуба составляет 170 сантиметров.

«Акрон» стал седьмой командой, в составе которой Артем Дзюба отличился в чемпионате России. Ранее нападающему удавалось забить за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал» и «Локомотив». С момента основания Премьер-лиги за семь клубов забивали также Павел Погребняк, Алексей Ионов и Спартак Гогниев.

Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России (162 гола). Также он с 30 мячами делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной вместе с Кержаковым. В последний день летнего трансферного окна 36-летний нападающий Артем Дзюба на правах свободного агента перешел в тольяттинский «Акрон».

Ростов
0:2
Первый тайм: 0:2
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
28.09.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Заур Тедеев
Голы
Акрон
Жилсон Тавареш Беншимол
(Кирилл Данилин)
5′
Артем Дзюба
(Стефан Лончар)
32′
Составы команд
Ростов
71
Даниил Одоевский
3
Умар Сако
55
Максим Осипенко
67
Герман Игнатов
10
Кирилл Щетинин
11
Алексей Сутормин
15
Данил Глебов
87
Андрей Лангович
89
Родриго Саравия
7
Роналдо
69
Егор Голенков
56′
9
Мохаммад Мохебби
69′
Акрон
5
Алекса Джурасович
21
Роберто Фернандес
26
Родриго Эшковал
4
Пауло Витор
7
Кирилл Данилин
15
Стефан Лончар
77
Константин Савичев
24
Артем Дзюба
78
Александр Васютин
59′
1
Сергей Волков
6
Максим Кузьмин
83′
65
Владимир Москвичев
11
Жилсон Тавареш Беншимол
55′
17
Солтмурад Бакаев
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
10
2
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
1
3
Фолы
16
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Наиль Сейфетдинов
(Россия, Казань)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь