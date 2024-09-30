Футболист «Акрона» рассказал о постоянных шутках Дзюбы

«Акрон» стал седьмой командой, в составе которой Артем Дзюба отличился в чемпионате России. Ранее нападающему удавалось забить за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал» и «Локомотив». С момента основания Премьер-лиги за семь клубов забивали также Павел Погребняк, Алексей Ионов и Спартак Гогниев.