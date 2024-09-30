Шамиль Газизов: Судей тащат и тащат, а они гадят и гадят

«Не надо кого-то тащить, если он неквалифицированный — стоит заканчивать с ним. Если футболист плохого качества, то его сажают на лавку и он заканчивает с футболом. А если судья — его тащат, тащат, тащат, а он гадит, гадит и гадит. Ну и что дальше? Обратимся в ЭСК по эпизодам, что-то признают, а может вообще ничего не признают. Много сейчас чего непонятного происходит, дай бог это закончится скоро», — добавил Газизов.