Шамиль Газизов: Судей тащат и тащат, а они гадят и гадят

Шамиль Газизов оценил судейство в матче против столичного «Динамо» (0:1) в 10-м туре Российской Премьер-лиги. Главным аритром встречи был москвич Сергей Чебан.
«Мне кажется, что футбол уходит дальше, а судьи просто стоят на месте или деградируют. Некоторым надо просто запретить судить — и все. Уже чуть надоедает тема судейства. Много ошибок арбитров, и не только в нашем матче. Многие из них уже просто не соответствуют тому, что хотят видеть болельщики», — передает слова гендиректора махачкалинского клуба «Спорт-Экспресс».
«Не надо кого-то тащить, если он неквалифицированный — стоит заканчивать с ним. Если футболист плохого качества, то его сажают на лавку и он заканчивает с футболом. А если судья — его тащат, тащат, тащат, а он гадит, гадит и гадит. Ну и что дальше? Обратимся в ЭСК по эпизодам, что-то признают, а может вообще ничего не признают. Много сейчас чего непонятного происходит, дай бог это закончится скоро», — добавил Газизов.
Махачкалинское «Динамо» с 10 очками после 10 туров чемпионата России-2024/25 занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. 6 октября команда проведет следующий матч Российской Премьер-лиги на выезде против воронежского «Факела».