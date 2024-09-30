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Шамиль Газизов: Судей тащат и тащат, а они гадят и гадят

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов призвал отстранить неквалифицированных арбитров.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: FCUFA.PRO

Шамиль Газизов оценил судейство в матче против столичного «Динамо» (0:1) в 10-м туре Российской Премьер-лиги. Главным аритром встречи был москвич Сергей Чебан.

«Мне кажется, что футбол уходит дальше, а судьи просто стоят на месте или деградируют. Некоторым надо просто запретить судить — и все. Уже чуть надоедает тема судейства. Много ошибок арбитров, и не только в нашем матче. Многие из них уже просто не соответствуют тому, что хотят видеть болельщики», — передает слова гендиректора махачкалинского клуба «Спорт-Экспресс».

«Не надо кого-то тащить, если он неквалифицированный — стоит заканчивать с ним. Если футболист плохого качества, то его сажают на лавку и он заканчивает с футболом. А если судья — его тащат, тащат, тащат, а он гадит, гадит и гадит. Ну и что дальше? Обратимся в ЭСК по эпизодам, что-то признают, а может вообще ничего не признают. Много сейчас чего непонятного происходит, дай бог это закончится скоро», — добавил Газизов.

Махачкалинское «Динамо» с 10 очками после 10 туров чемпионата России-2024/25 занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. 6 октября команда проведет следующий матч Российской Премьер-лиги на выезде против воронежского «Факела».

Динамо Мх
0:1
Первый тайм: 0:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
29.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена, 10297 зрителей
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Марцел Личка
Голы
Динамо
Николя Муми Нгамале
(Бителло)
20′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
5
Джемал Табидзе
73′
13
Сослан Кагермазов
77
Темиркан Сундуков
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
4
Идар Шумахов
46′
72
Александр Сандрачук
22
Залимхан Юсупов
79′
28
Сердер Сердеров
7
Абакар Гаджиев
64′
9
Ражаб Магомедов
11
Эгаш Касинтура
35′
87′
19
Кирилл Зинович
25
Гамид Агаларов
64′
10
Джавад Хоссейннеджад
Динамо
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
18
Николас Маричаль
50
Александр Кутицкий
5
Милан Майсторович
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
6
Роберто Фернандес
77′
7
Дмитрий Скопинцев
74
Даниил Фомин
30′
72′
93
Диего Лаксальт
13
Николя Муми Нгамале
89′
2
Эли Даса
11
Артур Гомес
26′
88′
91
Ярослав Гладышев
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
10
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
5
17
Фолы
7
1
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо Мх
Динамо
Премьер-лига: таблица и календарь