Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суперкомпьютер назвал фаворитов на победу в РПЛ после 10 туров

Суперкомпьютер Opta обновил свой прогноз на итоги сезона в Российской Премьер-лиге (РПЛ) после завершения первой трети чемпионата.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Главным претендентом на чемпионский титул по версии искусственного интеллекта является «Зенит». За последние пять туров шансы сине-бело-голубых на чемпионство упали с 68% до 45,4%.

Шансы на чемпионство «Краснодара» и «Локомотива», лидирующих в турнирной таблице РПЛ, составляют 30,4% и 20,8% соответственно. Также гипотетические шансы на золото сохраняют «Динамо» (2,1%), ЦСКА (0,8%) и «Спартак» (0,5%).

Главными претендентами на прямой вылет в Первую лигу после первой трети чемпионата являются «Факел» (57,1%), «Оренбург» (36,5%) и «Ахмат» (30,5%).

Краснодар
2:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
28.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Сергей Семак
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
88′
Федор Смолов
(Джон Кордоба)
90+4′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
14′
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
98
Сергей Петров
77′
20
Джованни Гонсалес
11
Жоау Батчи
82′
19
Федор Смолов
53
Александр Черников
43′
74′
5
Кевин Кастаньо
7
Виктор Са
77′
8
Данила Козлов
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
62′
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
27′
90′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
67′
17
Андрей Мостовой
30
Матео Кассьерра
76′
7
Александр Соболев
32
Лусиано Гонду
67′
24
Педро
31
Густаво Мантуан
23′
46′
15
Вячеслав Караваев
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
6
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
7
Фолы
9
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Краснодар
Локомотив
Динамо
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь