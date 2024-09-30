Суперкомпьютер назвал фаворитов на победу в РПЛ после 10 туров

Главным претендентом на чемпионский титул по версии искусственного интеллекта является «Зенит». За последние пять туров шансы сине-бело-голубых на чемпионство упали с 68% до 45,4%.
Шансы на чемпионство «Краснодара» и «Локомотива», лидирующих в турнирной таблице РПЛ, составляют 30,4% и 20,8% соответственно. Также гипотетические шансы на золото сохраняют «Динамо» (2,1%), ЦСКА (0,8%) и «Спартак» (0,5%).
Главными претендентами на прямой вылет в Первую лигу после первой трети чемпионата являются «Факел» (57,1%), «Оренбург» (36,5%) и «Ахмат» (30,5%).