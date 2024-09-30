Гильермо Абаскаль: Один год в «Спартаке» идет за пять

«Я был в Базеле, когда мне поступило предложение от Луки Каттани, который на тот момент работал спортивным директором “Спартака”. Я встретился с Лукой, он следил за моей работой. Мне очень понравились его идеи, а особенно идея о том, чтобы костяк “Спартака” снова стал русским. Это меня сильно мотивировало. За два года произошло много всего. Один год в “Спартаке” идет за пять лет. Работа там — большая ответственность», — заявил Абаскаль в интервью «Матч ТВ».