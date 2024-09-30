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Гильермо Абаскаль: Один год в «Спартаке» идет за пять

Испанский специалист отметил, что в России уровень стресса для тренера значительно выше, чем в Испании.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Испанец был уволен из «Спартака» в апреле. После этого он возглавил «Гранаду» из второго дивизиона Испании, но покинул клуб после шести матчей.

«Я был в Базеле, когда мне поступило предложение от Луки Каттани, который на тот момент работал спортивным директором “Спартака”. Я встретился с Лукой, он следил за моей работой. Мне очень понравились его идеи, а особенно идея о том, чтобы костяк “Спартака” снова стал русским. Это меня сильно мотивировало. За два года произошло много всего. Один год в “Спартаке” идет за пять лет. Работа там — большая ответственность», — заявил Абаскаль в интервью «Матч ТВ».

Также Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, есть ли матч красно-белых, которым он гордится.

«Один матч выбирать не буду — было много хороших матчей. Но есть одна игра, которую буду помнить всю жизнь, потому что я такой человек, что когда иду в какое-то место, мне нравится его чувствовать, ощущать. Назову тот матч, в котором мы вышли с одиннадцатью российскими игроками и выиграли дерби на поле “Локомотива”. Действительно, это был особенный матч», — добавил испанский тренер.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года по апрель 2024-го. Под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России-2022/23. Ранее 35-летний испанец возглавлял швейцарские «Лугано» и «Базель», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».

Спартак