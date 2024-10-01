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Круговой: Я уверен, что ЦСКА может догнать «Зенит»

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о перспективах команды побороться за высокие места в чемпионате России.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

После 10 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице с 17 очками. Лидируют в чемпионате «Краснодар» и «Локомотив» с 24 баллами, на одно очко от них отстает «Зенит».

— У вас уже шесть очков отставание от «Зенита». Верите, что можно побороться с питерцами за золото? Или придется бороться за места со второго по пятое?

— Да нет, конечно, догоним!

— Когда?

— Скоро.

— До зимы успеете? Или весной уже поднажмете?

— Что вы нас торопите? От каждой игры будем двигаться и отталкиваться.

— Ну, а все-таки? За счет чего сейчас можно догнать «Зенит»?

— Я уверен, что мы можем догнать «Зенит». Тот же очный матч с ними, хоть мы и проиграли (0:1), был хорошим в нашем исполнении. К сожалению, не смогли даже вничью сыграть, но считаю, что действовали хорошо. Не дали почти ничего создать у наших ворот, хорошо прессинговали в первом тайме. Вот за счет этого и можно догонять, если будем такой же футбол в каждой игре показывать. Да, не удалось отыграться, пропустили обидный гол в конце первого тайма, но я считаю, что эта та игра, за счет которой можно двигаться вперед и добиваться хороших результатов, — приводит слова Кругового газета «Известия».

Данил Круговой ранее выступал за «Зенит», но в январе договорился о переходе в ЦСКА в качестве свободного агента. В ответ петербургский клуб отправил своего воспитанника в «Зенит-2», который выступает во Второй лиге. Комментируя ситуацию, сам Круговой заявил, что руководство клуба пошло на принцип и не стало отпускать его в ЦСКА до окончания срока контракта.

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