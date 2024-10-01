Круговой: Я уверен, что ЦСКА может догнать «Зенит»

После 10 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице с 17 очками. Лидируют в чемпионате «Краснодар» и «Локомотив» с 24 баллами, на одно очко от них отстает «Зенит».
— У вас уже шесть очков отставание от «Зенита». Верите, что можно побороться с питерцами за золото? Или придется бороться за места со второго по пятое?
— Да нет, конечно, догоним!
— Когда?
— Скоро.
— До зимы успеете? Или весной уже поднажмете?
— Что вы нас торопите? От каждой игры будем двигаться и отталкиваться.
— Ну, а все-таки? За счет чего сейчас можно догнать «Зенит»?
— Я уверен, что мы можем догнать «Зенит». Тот же очный матч с ними, хоть мы и проиграли (0:1), был хорошим в нашем исполнении. К сожалению, не смогли даже вничью сыграть, но считаю, что действовали хорошо. Не дали почти ничего создать у наших ворот, хорошо прессинговали в первом тайме. Вот за счет этого и можно догонять, если будем такой же футбол в каждой игре показывать. Да, не удалось отыграться, пропустили обидный гол в конце первого тайма, но я считаю, что эта та игра, за счет которой можно двигаться вперед и добиваться хороших результатов, — приводит слова Кругового газета «Известия».
Данил Круговой ранее выступал за «Зенит», но в январе договорился о переходе в ЦСКА в качестве свободного агента. В ответ петербургский клуб отправил своего воспитанника в «Зенит-2», который выступает во Второй лиге. Комментируя ситуацию, сам Круговой заявил, что руководство клуба пошло на принцип и не стало отпускать его в ЦСКА до окончания срока контракта.