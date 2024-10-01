Генич сравнил матч «Локомотив» — «Спартак» с этапом Формулы-1

«Очень комфортные условия были для “Локомотива”. Это мне напомнило, ну, не знаю, может, не совсем корректное сравнение, но вот этап Формулы-1. Вроде бы красивые болиды, одинаково мощные, разрисованные. Одна реклама у одного, у кого-то — другая. Но почему-то за счет пилота на круг все время один опережает другого где-то на полсекунды, на десятые, на сотые секунды. И вот “Локомотив” оказался тем самым болидом, который просто был либо полегче, либо лучше физически готов. Но очень бросалось в глаза, насколько “Локомотив” воздушнее и правильнее атакует, насколько ему все это дается в кайф», — сказал Генич.