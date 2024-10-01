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Генич сравнил матч «Локомотив» — «Спартак» с этапом Формулы-1

Комментатор Константин Генич в новом выпуске подкаста «Премьер-Лига несправедливости» сравнил матч 10-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (3:1) с этапом Формулы-1.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«Очень комфортные условия были для “Локомотива”. Это мне напомнило, ну, не знаю, может, не совсем корректное сравнение, но вот этап Формулы-1. Вроде бы красивые болиды, одинаково мощные, разрисованные. Одна реклама у одного, у кого-то — другая. Но почему-то за счет пилота на круг все время один опережает другого где-то на полсекунды, на десятые, на сотые секунды. И вот “Локомотив” оказался тем самым болидом, который просто был либо полегче, либо лучше физически готов. Но очень бросалось в глаза, насколько “Локомотив” воздушнее и правильнее атакует, насколько ему все это дается в кайф», — сказал Генич.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям. «Спартак» идет на шестой строчке и уступает лидерам восемь очков.

В субботу, 5 октября, «Спартак» дома сыграет с «Ростовом». На следующий день «Локомотив» дома встретится с «Крыльями Советов».

Локомотив
3:1
Первый тайм: 2:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
28.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Деян Станкович
Голы
Локомотив
Илья Самошников
(Сергей Пиняев)
7′
Илья Самошников
(Артем Карпукас)
36′
Дмитрий Воробьев
(Алексей Батраков)
58′
Спартак
Эсекиэль Барко
16′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
70′
6
Дмитрий Баринов
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
24
Максим Ненахов
88′
7
Эдгар Севикян
83
Алексей Батраков
81′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
59′
99
Тимур Сулейманов
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
61′
6
Срджан Бабич
45+5′
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
71′
9
Манфред Угальде
47′
14
Миенти Абена
46′
18
Наиль Умяров
47
Роман Зобнин
76′
35
Кристофер Мартинс
86′
97
Даниил Денисов
64′
82
Даниил Хлусевич
90+2′
11
Шамар Николсон
64′
8
Маркиньос
77
Тео Бонгонда
64′
12
Жозе Виллиан
Статистика
1
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
6
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
14
Фолы
20
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Безбородов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь