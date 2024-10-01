Генич: Вообще не понимаю, зачем «Зениту» Соболев

«Думаю ли я, что “Зенит” станет чемпионом? Да, все думают. Я смотрю на “Зенит”, я вообще не понимаю, зачем им Соболев. Вот ощущение, что пока это все пришло, не то чтобы во вред, может быть, в перспективе, в дистанции это и принесет важнейшие очки “Зениту”, но пока… Семак четко понимал, где кого использовать и как надо, а появление Соболева добавило, кто-то скажет, хорошей головной боли, кто-то скажет, наоборот, ещё вот проблем Сергею Богдановичу», — заявил Генич в выпуске подкаста «Премьер-Лига несправедливости».