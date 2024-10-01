Генич: Вообще не понимаю, зачем «Зениту» Соболев

Константин Генич считает, что Соболеву необходимо набрать форму, а также оценил шансы сине-бело-голубых на чемпионский титул.
«Думаю ли я, что “Зенит” станет чемпионом? Да, все думают. Я смотрю на “Зенит”, я вообще не понимаю, зачем им Соболев. Вот ощущение, что пока это все пришло, не то чтобы во вред, может быть, в перспективе, в дистанции это и принесет важнейшие очки “Зениту”, но пока… Семак четко понимал, где кого использовать и как надо, а появление Соболева добавило, кто-то скажет, хорошей головной боли, кто-то скажет, наоборот, ещё вот проблем Сергею Богдановичу», — заявил Генич в выпуске подкаста «Премьер-Лига несправедливости».
Соболев официально стал игроком «Зенита» 30 августа. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».
После 10 туров Российской Премьер-лиги «Зенит» с 23 очками занимает третье место в турнирной таблице. По 24 очка у «Краснодара» и «Локомотива». В следующем туре РПЛ подопечные Сергея Семака на домашнем стадионе примут «Оренбург».
«Зенит» — чемпион СССР 1984 и десятикратный чемпион России. Сине-бело-голубые побеждали в национальном первенстве последние шесть сезонов подряд.