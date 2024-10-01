РФС пригрозил фанатам «Зенита» санкциями за оскорбления Соболева

«Нам обещают массово фиксировать всех, кто будет использовать нецензурную лексику, и привлекать к административной ответственности. В целом в этом нет ничего удивительного. Люди, которые согласовывают время начала кубковых матчей с УЕФА, не допускают крымские клубы до розыгрыша Кубка России и просто выписывают штрафы за безобидные скандирования “Зенит” — позор российского футбола», едва ли могли поступить иначе«, — сказано в заявлении “Ландскроны”.