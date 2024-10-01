РФС пригрозил фанатам «Зенита» санкциями за оскорбления Соболева

Фанаты «Зенита» крайне негативно отнеслись к трансферу Соболева, который перешел в клуб из Санкт-Петербурга в конце августа. 17 сентября во время домашнего матча Кубка России против казанского «Рубина» (2:0) фанатская трибуна сине-бело-голубых скандировала оскорбления в адрес нападающего.
«Ландскрона» сообщила, что РФС грозит закрыть фанатскую трибуну «Зенита» на «Газпром Арене» на матчи плей-офф Кубка России в случае повторения подобных скандирований.
«Нам обещают массово фиксировать всех, кто будет использовать нецензурную лексику, и привлекать к административной ответственности. В целом в этом нет ничего удивительного. Люди, которые согласовывают время начала кубковых матчей с УЕФА, не допускают крымские клубы до розыгрыша Кубка России и просто выписывают штрафы за безобидные скандирования “Зенит” — позор российского футбола», едва ли могли поступить иначе«, — сказано в заявлении “Ландскроны”.
В ответ на угрозы РФС фанаты «Зенита» планируют завуалировать оскорбления Соболева и использовать для этих целей фамилию аргентинского нападающего Лусиано Гонду, который пополнил состав клуба минувшим летом.
Соболев официально стал игроком «Зенита» 30 августа. Сумма трансфера составила 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит». 27-летний нападающий провел за клуб с берегов Невы пять матчей, в которых отметился одной голевой передачей.
В среду, 2 октября, «Зенит» в рамках Кубка России дома сыграет с тольяттинским «Акроном». Начало матча — в 21:15 по московскому времени.