Игрок «Краснодара»: Победа над «Зенитом» придаст нам уверенности

«Победа над “Зенитом” важна для нас, это придаст нам уверенности. Мы идем от игры к игре, нам не важно против кого играть — всегда хотим побеждать. Мы упорно работаем, чтобы достигать положительных результатов», — передает слова Ленини «РБ Спорт».