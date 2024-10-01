Игрок «Краснодара»: Победа над «Зенитом» придаст нам уверенности

«Краснодар» в домашнем матче обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Колумбийский форвард Джон Кордоба забил первый мяч в игре на 88-й минуте, на четвертой добавленной ко второму тайму минуте Федор Смолов установил окончательный счет в матче.
«Победа над “Зенитом” важна для нас, это придаст нам уверенности. Мы идем от игры к игре, нам не важно против кого играть — всегда хотим побеждать. Мы упорно работаем, чтобы достигать положительных результатов», — передает слова Ленини «РБ Спорт».
27-летний Ленини перешел в «Краснодар» из португальского клуба «Шавеш». Опорный полузащитник провел 40 матчей за «быков» в Российской Премьер-лиге, в которых забил 2 гола.
После 10 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 24 очка и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Столько же очков имеет располагающийся на второй строчке «Локомотив», отстающий от «Краснодара» по дополнительным показателям. «Зенит», побеждавший в шести последних чемпионатах России, с 23 очками замыкает тройку призеров.